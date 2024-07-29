Правительство поддержало закон о возврате стоимости авиабилетов участникам СВО

Фото: Максим Платонов

Правительство России поддержало законопроект о полном возврате средств за авиабилеты участникам специальной военной операции. Ранее с такой инициативой выступила группа депутатов от партии ЛДПР, передает ТАСС.

— В случае если человек вынужден отказаться от авиаперелета из-за призыва на военную службу в рамках мобилизации, прохождения военной службы по контракту или заключения контракта с добровольческим формированием, ему будет предоставлен полный возврат стоимости билета, — сказано в тексте документа.

Депутаты подчеркивают, что принятие этого закона поможет снизить финансовую нагрузку на граждан, исполняющих свой конституционный долг по защите Отечества в зоне специальной военной операции. Это будет дополнительной мерой поддержки для них.

Завтра, 30 июля, на заседании Госдумы, рассмотрят законопроект, который уточнит порядок возврата водительского удостоверения участникам СВО, ранее лишенным права управления транспортом.