Российский пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал Олимпиады-2024

Фото: Максим Платонов

Российский пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал Олимпиады-2024. На проходящих в Париже соревнованиях отечественный спортсмен успешно выступил в третьем предварительном заплыве и вышел в полуфинальную стадию.

— В третьем заплыве Сомов занял четвертое место с результатом 59,83 секунды, а среди всех участников он показал 13-е время, — уточняет РИА «Новости». Последующие полуфинальные заплывы пройдут позднее в субботу.

Всего на Играх выступают 15 россиян в пяти видах спорта. Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олег Исаков