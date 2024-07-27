Российский пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал Олимпиады-2024
Российский пловец Евгений Сомов вышел в полуфинал Олимпиады-2024. На проходящих в Париже соревнованиях отечественный спортсмен успешно выступил в третьем предварительном заплыве и вышел в полуфинальную стадию.
— В третьем заплыве Сомов занял четвертое место с результатом 59,83 секунды, а среди всех участников он показал 13-е время, — уточняет РИА «Новости». Последующие полуфинальные заплывы пройдут позднее в субботу.
Всего на Играх выступают 15 россиян в пяти видах спорта. Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.
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