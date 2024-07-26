Минобороны Финляндии сообщило о нарушении морской границы российским судном

Фото: Динар Фатыхов

Нарушение морской границы произошло 26 июля вблизи восточной части Финского залива. Ситуация находится под контролем пограничных служб, заявило Минобороны страны.

Неделю назад, 19 июля, погранслужба Финляндии сообщила о начале расследования незаконного пересечения границы из России в Финляндию на озере Пюхяярви в Карелии. По предварительным данным, моторная лодка с пассажирами пересекла границу из России в Финляндию, проплыла вглубь республики на 100 метров, после чего повернула обратно.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 года. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. Также с 15 апреля закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

Начальник юридического отдела пограничной охраны Финляндии Санна Пало и председатель профсоюза пограничников Эркки Хирвонсало заявили, что в скором времени может быть восстановлено движение через финско-российскую границу. Это заявление было сделано в контексте обсуждения закона о пограничной безопасности, который также называют законом о депортации.