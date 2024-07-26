Минобороны Финляндии сообщило о нарушении морской границы российским судном
Нарушение морской границы произошло 26 июля вблизи восточной части Финского залива. Ситуация находится под контролем пограничных служб, заявило Минобороны страны.
Неделю назад, 19 июля, погранслужба Финляндии сообщила о начале расследования незаконного пересечения границы из России в Финляндию на озере Пюхяярви в Карелии. По предварительным данным, моторная лодка с пассажирами пересекла границу из России в Финляндию, проплыла вглубь республики на 100 метров, после чего повернула обратно.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 года. Хельсинки обвиняет Москву в якобы росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. Также с 15 апреля закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
Начальник юридического отдела пограничной охраны Финляндии Санна Пало и председатель профсоюза пограничников Эркки Хирвонсало заявили, что в скором времени может быть восстановлено движение через финско-российскую границу. Это заявление было сделано в контексте обсуждения закона о пограничной безопасности, который также называют законом о депортации.
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