Погранслужба Финляндии: в скором времени может быть восстановлено движение через финско-российскую границу

Начальник юридического отдела пограничной охраны Финляндии Санна Пало и председатель профсоюза пограничников Эркки Хирвонсало заявили, что в скором времени может быть восстановлено движение через финско-российскую границу, сообщает «Интерфакс».

Это заявление было сделано в контексте обсуждения закона о пограничной безопасности, который также называют законом о депортации. Закон позволит депортировать прибывающих из России нелегалов обратно, даже если Россия не захочет их принимать. Основная цель закона — не допустить незаконного въезда в страну. Однако на данный момент нет перспектив использовать его немедленно.

В будущем пограничники должны будут классифицировать прибывающих: оценить их возраст, болезни, инвалидность или то, преследуется ли человек в России и, следовательно, имеет ли право ходатайствовать о предоставлении убежища. Закон о пограничной безопасности призван стать инструментом противодействия организованному притоку беженцев из третьих стран, считают власти Финляндии.

Стоит напомнить, что в апреле Финляндия ввела новые ограничения на пропускном пункте на границе с Россией. Так, с 15 апреля было приостановлено движение по Сайменскому каналу через пункт пропуска Нуйямаа для прогулочных судов. Также закрывались морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.