Росфинмониторинг внес бывшего адвоката Илью Новикова* в список террористов и экстремистов

Фото: Динар Фатыхов

Бывший адвокат Илья Новиков* был включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

В декабре 2023 года МВД России объявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» адвоката Новикова*.

В феврале ему был избран заочный арест на 2 месяца в связи с преступлением по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Рената Валеева