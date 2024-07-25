Росфинмониторинг внес бывшего адвоката Илью Новикова* в список террористов и экстремистов
Бывший адвокат Илья Новиков* был включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
В декабре 2023 года МВД России объявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» адвоката Новикова*.
В феврале ему был избран заочный арест на 2 месяца в связи с преступлением по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).
Справка
* Признан иноагентом на территории РФ и включен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Илья Новиков внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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