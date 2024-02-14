Заочный арест избран экс-адвокату Илье Новикову*

Постановление об избрании заочного ареста в отношении экс-адвоката Ильи Новикова* вынесено Гагаринским районным судом Москвы. Он обвиняется в совершении преступления по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) сроком на 2 месяца.

Срок исчисления начнется с момента его экстрадиции или депортации на территорию России, либо с момента его фактического задержания.

Ранее, в начале февраля, в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева* было возбуждено уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщает ФСБ России.

*признан иноагентом на территории РФ

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Разил Самигуллин