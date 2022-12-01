Адвоката Илью Новикова* объявили в розыск в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

МВД России объявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» адвоката Илью Новикова*, об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ, — сообщается в базе розыска МВД. Однако не уточняется, о какой именно статье идет речь.

25 ноября Минюст России включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, еще шесть человек, в том числе и адвоката Илью Новикова*.

*Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова