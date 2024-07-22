В избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента

Фото: Максим Платонов

В избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента. Ранее она заявила, что намерена выиграть номинацию в демократической партии.

За несколько часов жители страны пожертвовали в фонд предвыборной кампании вице-президента США $46,7 млн. Также отмечается, что Камалой Харрис могут быть использованы средства, которые были собраны для кампании Джо Байдена, если она станет кандидатом на пост главы государства, сообщает РИА «Новости».

Вчера действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он отметил, что для партии и для страны будет лучше, если он выйдет из президентской гонки.

Разиль Самигуллин