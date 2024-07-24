Вице-президент США Камала Харрис опережает Дональда Трампа по уровню поддержки населения

Фото: Максим Платонов

Согласно результатам опроса, вице-президент США Камала Харрис опережает экс-президента страны Дональда Трампа по уровню поддержки населения. Опрос был проведен сразу после заявления Джо Байдена о выходе из президентской гонки.

Так, согласно опросу, предпочтение вице-президенту США отдали 44% респондентов, в то время как в пользу Дональда Трампа проголосовало 42% избирателей. Погрешность в данных может составить 3 процентных пункта, сообщает РИА «Новости».

Уведомление о выдвижении Камалы Харрис на пост президента в избирательную комиссию США поступило в понедельник. За несколько часов жители страны пожертвовали в фонд предвыборной кампании вице-президента США $46,7 млн. Позже стало известно, что Камала Харрис может использовать средства, которые были собраны для кампании Джо Байдена, если она станет кандидатом на пост главы государства.

Разиль Самигуллин