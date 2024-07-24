В Татарстане в течение 15 лет создадут более 5 тысяч новых рабочих мест

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане в течение ближайших 15 лет создадут более 5 тыс. новых рабочих мест. Этому поспособствует недавнее изменение границ Нижнекамского района, сообщил председатель комитета Госсовета по жилищной политике Андрей Егоров.

— Новый индустриальный парк будет называться «Этилен». Площадь будущего парка составит порядка 2 тысяч гектаров. На создание инфраструктуры направят порядка 170 млрд рублей. А общий объем частных инвестиций, которые в проект будут вкладываться, порядка 1,3 триллиона рублей, — отметил он.

Законопроект, предусматривающий изменение границ Нижнекамского района, приняли 6 июня. Документ распространяется и на Менделеевский район.

Целью законопроекта стало размещение объекта регионального значения — индустриального парка «Этилен» — и создание особой экономической зоны в границах Нижнекамского района. А в Менделеевском районе планируется создать завод «Аммоний-2». Решающими доводами в пользу создания ОЭЗ стали перспективы крупных инвестиций и новых рабочих мест.



Елизавета Пуншева