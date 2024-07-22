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Власти Татарстана изымут землю на территории трех районов для реконструкции дороги

15:58, 22.07.2024
Власти Татарстана изымут землю на территории трех районов для реконструкции дороги
Фото: взято с сайта Волго-Вятскуправтодора

Кабмин Татарстана принял постановление «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Татарстан». Это необходимо для размещения дороги регионального значения Алексеевское — Альметьевск, которая станет частью платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5) с 89-го по 145-й километр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации Татарстана.

Третий этап строительства затронет земли на территории Альметьевского, Новошешминского и Черемшанского районов республики. Всего будет изъято 22 участка общей площадью 132,2 тыс. кв. м. На этих землях расположены различные объекты недвижимости, такие как дорога-подъезд к селу Нижнее Абдулово, дорога Елхово — Кзыл Кеч, четыре водовода, два газопровода, две скважины и другие.

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана должно направить это постановление собственникам изымаемых участков, определить размеры возмещения, подготовить соглашения о прекращении аренды и обеспечить госрегистрацию права собственности Татарстана.

Если собственник откажется добровольно передавать землю, на него подадут в суд.

В январе 2024 года Кабмин Татарстана решил изъять земельные участки в Лаишевском районе республики для государственных нужд. Власти обозначили 67 тыс. кв. м. Один из участков находится в деревне Обухово. Его площадь — 47 055 «квадратов».

Рената Валеева

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