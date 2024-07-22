Власти Татарстана изымут землю на территории трех районов для реконструкции дороги

Кабмин Татарстана принял постановление «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики Татарстан». Это необходимо для размещения дороги регионального значения Алексеевское — Альметьевск, которая станет частью платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5) с 89-го по 145-й километр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации Татарстана.

Третий этап строительства затронет земли на территории Альметьевского, Новошешминского и Черемшанского районов республики. Всего будет изъято 22 участка общей площадью 132,2 тыс. кв. м. На этих землях расположены различные объекты недвижимости, такие как дорога-подъезд к селу Нижнее Абдулово, дорога Елхово — Кзыл Кеч, четыре водовода, два газопровода, две скважины и другие.

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана должно направить это постановление собственникам изымаемых участков, определить размеры возмещения, подготовить соглашения о прекращении аренды и обеспечить госрегистрацию права собственности Татарстана.

Если собственник откажется добровольно передавать землю, на него подадут в суд.

В январе 2024 года Кабмин Татарстана решил изъять земельные участки в Лаишевском районе республики для государственных нужд. Власти обозначили 67 тыс. кв. м. Один из участков находится в деревне Обухово. Его площадь — 47 055 «квадратов».

Рената Валеева