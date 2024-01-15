В Татарстане у инвестфонда заберут землю для государственных нужд
Кабмин Татарстана решил изъять земельные участки в Лаишевском районе республики для государственных нужд. Они принадлежат закрытому паевому инвестфонду «ТФБ — Рентный инвестиционный фонд», земли которого переданы в доверительное управление УК «Простор Инвест».
Власти республики изымут 67 тысяч квадратных метров. Один из участков находится в деревне Обухово. Его площадь — 47 055 «квадратов».
Землю заберут ради строительства дороги Обухово — Тагашево. Протяженность трассы составит 8,22 км.
Кабмин обязал Минземимущество Татарстана оповестить собственника земель об изъятии в 10-дневный срок. Он должен получить компенсацию. В течение месяца с ним нужно заключить соответствующее соглашение. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
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