Приставы Татарстана за полгода выдворили более 1,5 тысячи незаконных мигрантов

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Судебные приставы Татарстана за первое полугодие 2024 года выдворили за пределы России 1 518 иностранных граждан, нарушивших условия пребывания в стране.

Им назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением, а въезд на территорию России будет запрещен в течение 5 лет, сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.

Из России были выдворены граждане различных стран, включая соседние государства: Таджикистан, Киргизию и Азербайджан, а также более экзотические: Кубу, Гаити, Конго, Египет, Камерун, Колумбию, Кению, Афганистан, Перу и Алжир.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдворенных нелегальных мигрантов значительно возросло. Тогда приставы отправили домой 569 человек, а сейчас количество таких случаев почти утроилось.

Сообщается, что нелегальных мигрантов доставят в центр временного содержания, откуда затем их передадут пограничным службам.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что за первые шесть месяцев 2024 года в России на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений среди мигрантов. Кроме того, стало известно, что Минтруд России предложил лишить нелегальных мигрантов доступа к сервисам доставки и такси.

Олег Исаков