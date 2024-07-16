Бастрыкин: в России в полтора раза выросло число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами
За первые шесть месяцев 2024 года в России на 55% увеличилось количество экстремистских преступлений среди мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ после совещания, которое провел глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По сообщению Следкома, за полгода выросло не только число экстремистских правонарушений со стороны мигрантов — на 25% больше стало развратных действий в отношении детей и на 5% — изнасилований.
«Реальное время» уже писало о том, что в прошлом году число краж, совершенных мигрантами, выросло на 42%. Также на 38% увеличилось количество дорожных преступлений, совершенных приезжими.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.