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В России нелегальных мигрантов предлагают лишить доступа к сервисам такси и доставки

09:42, 12.07.2024
В России нелегальных мигрантов предлагают лишить доступа к сервисам такси и доставки
Фото: Максим Платонов

Минтруд России предложил лишить нелегальных мигрантов доступа к сервисам доставки и такси. Агрегаторов могут обязать соблюдать миграционное законодательство. Об этом сообщают «Ведомости».

— Новый вариант законопроекта действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства, — сообщил изданию представитель министерства.

По его мнению, такие меры позволят исключить оказание услуг мигрантами, которые не имеют необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России.

Напомним, в России могут разработать федеральный проект, направленный на повышение управляемости найма мигрантов. Эта инициатива вошла в рабочую версию национального проекта «Кадры». На текущий момент его структура не утверждена, его наполнение прорабатывается.

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