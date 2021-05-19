Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров покидает свой пост

Главный редактор российского издания «Ведомости» Андрей Шмаров покидает свой пост. Сегодня, 19 мая, его последний рабочий день в этой должности.

Сообщения об этом сначала появились в СМИ, позже редакция издания выпустила заявление.

И. о. главного редактора газеты «с 20 мая назначена Ирина Казьмина. Ранее она занимала пост заместителя генерального директора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Решение о прекращении трудового договора Андрея Шмарова принято по соглашению сторон, уточнили в «Ведомостях». Председатель совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Иван Еремин заявил, что в дальнейшем издание будет придерживаться вектора качественной независимой журналистики.

В прошлом году все заместители главного редактора «Ведомостей» запросили увольнения после того, как совет директоров газеты утвердил в должности главреда Андрея Шмарова. Выходцы из издания создали новое СМИ — VTimes*. В мае его внесли в реестр СМИ-иноагентов.

*Признано Минюстом России СМИ-иноагентом.