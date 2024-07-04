Более 20% выпускников 2024 года подали заявления на пересдачу ЕГЭ
В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что более 116 тыс. выпускников этого года заявили о своем желании пересдать один из предметов ЕГЭ. Это составляет примерно 20% от общего числа участников основного периода ЕГЭ в этом году — около 621 тыс. человек. Еще 3 тыс. выпускников сдавали экзамен досрочно, с 22 марта по 22 апреля.
Заявления были поданы по всем предметам. Топ самых пересдаваемых предметов выглядит следующим образом:
- обществознание — более 31 тыс. выпускников;
- информатика — на нее заявилось около 21,5 тыс. участников;
- русский язык — 12,2 тыс. выпускников;
- химия — 11,2 тыс. участников;
- профильная математика — 11,1 тыс. ребят;
- биология — 8,1 тыс. школьников.
На пересдачу базовой математики зарегистрировались около 6,4 тысячи, английского языка — 3,6 тысячи, литературы — 3,2 тысячи, истории — 2,7 тысячи, физики — 1,3 тысячи, географии — 247 человек. Также единичные участники выбрали для пересдачи немецкий, французский, испанский и китайский языки.
Напомним, глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал о том, что в этом году самый большой конкурс при поступлении в вузы наблюдается в столичных университетах.
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