Более 20% выпускников 2024 года подали заявления на пересдачу ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что более 116 тыс. выпускников этого года заявили о своем желании пересдать один из предметов ЕГЭ. Это составляет примерно 20% от общего числа участников основного периода ЕГЭ в этом году — около 621 тыс. человек. Еще 3 тыс. выпускников сдавали экзамен досрочно, с 22 марта по 22 апреля.

Заявления были поданы по всем предметам. Топ самых пересдаваемых предметов выглядит следующим образом:

обществознание — более 31 тыс. выпускников; информатика — на нее заявилось около 21,5 тыс. участников; русский язык — 12,2 тыс. выпускников; химия — 11,2 тыс. участников; профильная математика — 11,1 тыс. ребят; биология — 8,1 тыс. школьников.

На пересдачу базовой математики зарегистрировались около 6,4 тысячи, английского языка — 3,6 тысячи, литературы — 3,2 тысячи, истории — 2,7 тысячи, физики — 1,3 тысячи, географии — 247 человек. Также единичные участники выбрали для пересдачи немецкий, французский, испанский и китайский языки.

Напомним, глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал о том, что в этом году самый большой конкурс при поступлении в вузы наблюдается в столичных университетах.