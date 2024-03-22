СК в Челнах по делу о премиальной афере просит запрет определенных действий для сотрудницы ЗАГС

Как стало известно «Реальному времени», сегодня в Набережных Челнах изберут меру пресечения для заведующей сектором ресурсного обеспечения и госзакупок Управления ЗАГС РТ Ландыш Шарафутдиновой. Ее задержали по подозрению в превышении полномочий и мошенническом хищении 4,4 млн рублей, ходатайство на запрет определенных действий уже поступило в суд.



Дело возбуждено в отношении Шарафутдиновой и неустановленных лиц.



По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2020-го задержанная и пока не установленные сотрудники Управления ЗАГС незаконно перечислили не менее 4,4 млн рублей в качестве выплат стимулирующего характера на денежные счета специалистов подразделений ЗАГС в Лениногорском, Муслюмовском, Бугульминском и Черемшанском районах — за перевод и оцифровку архивных документов. Однако свои премии специалисты обналичили и отдали начальству, полагают в СК.

По делу также привлекаются к ответственности начальники районных подразделений.



С учетом мягкости меры пресечения можно предполагать, что 61-летняя Шарафутдинова частично, а то и полностью признает вину. Делом занимаются сотрудники шестого отдела по особо важным делам Следкома по РТ и оперативники УЭБ и ПК МВД Татарстана. Официально оба ведомства от комментариев воздерживаются.

P.S. Суд удовлетворил ходатайство об установлении запретов для Шарафутдиновой, сама фигурантка на заседании не возражала.