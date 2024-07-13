На Кубани полностью потушили лесной пожар на площади 5,1 гектара
Спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в Туапсинском районе Кубани, сообщил краевой лесопожарный центр.
Возгорание произошло в Джубгском лесничестве, в 7 километрах от села Подхребтовое. Сначала сообщалось о площади пожара в один гектар, но позже огонь распространился на 5,1 гектара.
— В 13.20 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 5,1 гектара, — говорится в сообщении служб.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.