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На Кубани полностью потушили лесной пожар на площади 5,1 гектара

14:32, 13.07.2024

Спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в Туапсинском районе Кубани, сообщил краевой лесопожарный центр.

Возгорание произошло в Джубгском лесничестве, в 7 километрах от села Подхребтовое. Сначала сообщалось о площади пожара в один гектар, но позже огонь распространился на 5,1 гектара.

— В 13.20 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 5,1 гектара, — говорится в сообщении служб.

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