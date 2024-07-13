На Кубани полностью потушили лесной пожар на площади 5,1 гектара

Спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в Туапсинском районе Кубани, сообщил краевой лесопожарный центр.

Возгорание произошло в Джубгском лесничестве, в 7 километрах от села Подхребтовое. Сначала сообщалось о площади пожара в один гектар, но позже огонь распространился на 5,1 гектара.

— В 13.20 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 5,1 гектара, — говорится в сообщении служб.