В России могут запретить усыновление для граждан стран, где разрешена смена пола

Фото: Дарья Пинегина

В Госдуме начали рассматривать законопроект о запрете на усыновление или опекунство гражданам зарубежных стран, в которых разрешена процедура смены пола. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На данный момент в мире насчитывается более 15 стран, допускающих подобные процедуры.

По его словам, инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам тех государств, где разрешены медицинские операции по смене пола или внесение соответствующих изменений в документы.

— Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства, — написал Володин в своем телеграм-канале.