Фарид Мухаметшин подвел итоги работы Госсовета Татарстана шестого созыва

Фото: Динар Фатыхов

В шестом созыве Госсовета Татарстана состоялось 55 заседаний, на которых депутаты рассмотрели более 1460 вопросов. Раис республики Рустам Минниханов подписал 556 законов, озвучил на пресс-конференции в парламенте председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

— Серьезные испытания еще больше сплотили наш народ. Приходилось искать новые формы и методы работы, в том числе в сфере законодательного регулирования, — подчеркнул он, говоря о задачах, связанных с пандемией коронавируса, проведением специальной военной операции и действием беспрецедентных санкций.

В период работы шестого созыва Государственным Советом в Государственную Думу была направлена 21 законодательная инициатива. 4 проекта приняты в качестве федеральных законов.

— Принятые законы были направлены на формирование единого правового поля страны¸ обеспечение социально-экономического развития республики, укрепление законности и правопорядка, способствовали увеличению доходности республиканского бюджета, росту инвестиций, улучшению качества жизни татарстанцев, — отметил Мухаметшин.

По его словам, на данный момент заключено 44 соглашения о межпарламентском сотрудничестве с 37 субъектами России, два соглашения с федеральными органами государственной власти, 11 соглашений и протоколов с зарубежными партнерами.

Председатель напомнил, что 8 сентября 2024 года пройдут выборы в Государственный Совет седьмого созыва. Предстоит избрать 100 депутатов республиканского парламента. Период выдвижения кандидатов завершен. Документы для регистрации партии и кандидаты должны представить до 24 июля, а с 10 августа начнется предвыборная агитация в средствах массовой информации.

— Нам нужно и обновление состава, и, конечно, сохранение преемственности, нужны депутаты, которые пользуются авторитетом у населения, — подытожил Мухаметшин.

Накануне на заключительное заседание Госсовета РТ шестого созыва депутаты пришли в приподнятом настроении. В своем выступлении раис Татарстана высоко оценил работу татарстанского парламента, выразив надежду, что и у следующего созыва она будет столь же эффективной.