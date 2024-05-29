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Налоговые изменения: кого затронут и насколько прирастут бюджеты

09:25, 29.05.2024
Налоговые изменения: кого затронут и насколько прирастут бюджеты
Фото: Динар Фатыхов

Министерство финансов России внесло на рассмотрение в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства, который обсудили на прошлой неделе в Госдуме. Новые правила в случае одобрения начнут работать с 1 января 2025 году и принесут бюджету порядка 2,6 трлн рублей. Как это затронет граждан и бизнес — в материале «Реального времени».

Повышение налога на прибыль организации нивелируют вычетом за инвестиции

В первую очередь предлагается повысить налог на прибыль организаций с 2025 года — с нынешних 20% до 25%. Эту инициативу Минфин обосновал тем, что российский бизнес после ухода иностранных игроков смог существенно нарастить прибыль — в 2023 году она выросла на 35,2% и достигла 33,3 трлн рублей. В целом доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3% с 73,9%.

Увеличение ставки планируют уравновесить вычетами за инвестиции, который пока действует только в регионах: его предполагается усовершенствовать и сделать бессрочным, однако конкретных параметров сейчас нет. Вместе с повышением налога откажутся от использования оборотных сборов.

— Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам, — говорится в материалах Минфина.

Изменений для СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР и т.д. не предвидится. Сохраняются также и налоговые льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары.

Пакет налоговых изменений предусматривает увеличение рентной нагрузки для ряда сырьевых отраслей, где Минфин выявило повышенный уровень рентабельности:

  • для добытчиков железа предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза;
  • для производителей минеральных удобрений из калия — увеличение НДПИ в 2,3 раза, из фосфора — в 2 раза;
  • для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1200 руб./1000 куб. м).

Из дополнительных 2,6 трлн рублей, которые бюджетная система получит в 2025 году, повышение налога на прибыль организаций обеспечит больше половины — около 1,6 трлн рублей. До 2030 года эта мера может принести порядка 11,1 трлн рублей. Дополнительные поступления перераспределят на инвестиции в технологические и инфраструктурные проекты.

Корректировка режима упрощенной системы налогообложения

Также предлагается скорректировать режим упрощенной системы налогообложения (УСН).

Для дальнейшего развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса, — говорится в материалах Минфина.

Порог УСН предлагается повысить по доходам до 450 млн рублей и основным средствам до 200 млн рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей.

Бизнесу будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на его выбор: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-ный НДС без права на вычеты при выручке 60—250 млн рублей и 7% при выручке 250—450 млн рублей.

Целью введения НДС для части предпринимателей, работающих на УСН, Минфин называет «выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса».

Это принесет федеральному бюджету примерно 473 млрд рублей, региональным — 258 млрд рублей. Потери региональных бюджетов по налогу на прибыль составят 324 млрд рублей, по налогу на имущество организаций — 58 млрд рублей. Совокупно эта мера до 2030 года принесет порядка 2,5 трлн рублей.

Прогрессивная шкала НДФЛ коснется 2,5 млн человек и принесет 3,1 трлн рублей до 2030 года

Другое главное изменение — введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Напомним, сейчас помимо основной ставки в 13% действует налог на доходы физических лиц в размере 15%, который применяется к доходам, превышающим 5 млн рублей.

Сейчас Минфин предлагает ввести пятиступенчатую шкалу:

  • для доходов до 2,4 млн рублей в год (до 200 тысяч в месяц) НДФЛ останется на уровне 13%;
  • от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%;
  • от 5 млн до 20 млн рублей — 18%;
  • от 20 млн до 50 млн рублей — 20%;
  • свыше 50 млн рублей — 22%.

Изменения коснутся только 3,2% трудоспособного населения страны — около 2,5 млн человек из 64 млн работающего населения.

— Порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц, что в 3 раза превышает среднюю зарплату в стране (и что даже выше, чем средняя зарплата в Москве, где самые высокие зарплаты). Такой высокий порог с запасом учитывает доход не только отдельного человека, но и принимает во внимание его расходы на семью. Для работников с доходом ниже 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%, — говорится в материалах Минфина.

Повышенная ставка налога будет выплачиваться с превышения над минимальным уровнем. Например, если человек зарабатывает 250 тысяч, то он будет платить новый НДФЛ с 50 тысяч. Выплаты составят тысячу рублей в месяц или 12 тысяч в год (дополнительные 2% от 50 тысяч).

Как и обещали ранее, поправки не коснутся участников СВО и не затронут самозанятых — налоговый режим для них останется неизменным до 2028 года. По данным Минфина, введение дифференцированных ставок по НДС принесет в 2025 году дополнительные 533 млрд рублей, до 2030 года — порядка 3,1 трлн рублей.

Кешбэк для малоимущих

Что касается малообеспеченных семей, то родители с двумя и более детьми смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. Главное условие — среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума.

— У семьи из четырех человек, где двое детей, общий доход в год должен быть не более 1,3 млн рублей. Исходя из прожиточного минимума 2025 года — налоговая выплата может быть предоставлена родителям с месячным доходом до 53 тыс. рублей, если оба работают. И не более 106 тыс. рублей — если работает только один, — говорится в материал Минфина.

Таким образом, вычет составит 320 тысяч рублей. Предоставляться он будет в виде пособия из средств федерального бюджета.

Дарья Пинегина
ЭкономикаБюджетИнвестиции

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