Налоговые изменения: кого затронут и насколько прирастут бюджеты

Фото: Динар Фатыхов

Министерство финансов России внесло на рассмотрение в правительство пакет предложений по изменению налогового законодательства, который обсудили на прошлой неделе в Госдуме. Новые правила в случае одобрения начнут работать с 1 января 2025 году и принесут бюджету порядка 2,6 трлн рублей. Как это затронет граждан и бизнес — в материале «Реального времени».

Повышение налога на прибыль организации нивелируют вычетом за инвестиции

В первую очередь предлагается повысить налог на прибыль организаций с 2025 года — с нынешних 20% до 25%. Эту инициативу Минфин обосновал тем, что российский бизнес после ухода иностранных игроков смог существенно нарастить прибыль — в 2023 году она выросла на 35,2% и достигла 33,3 трлн рублей. В целом доля прибыльных организаций в экономике увеличилась до 75,3% с 73,9%.

Увеличение ставки планируют уравновесить вычетами за инвестиции, который пока действует только в регионах: его предполагается усовершенствовать и сделать бессрочным, однако конкретных параметров сейчас нет. Вместе с повышением налога откажутся от использования оборотных сборов.

— Повышение ставки налога на прибыль организаций будет более справедливой фискальной альтернативой курсовым экспортным пошлинам, — говорится в материалах Минфина.

Изменений для СЗПК, СПИК, ОЭЗ, ТОР и т.д. не предвидится. Сохраняются также и налоговые льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары.

Пакет налоговых изменений предусматривает увеличение рентной нагрузки для ряда сырьевых отраслей, где Минфин выявило повышенный уровень рентабельности:

для добытчиков железа предусматривается увеличение НДПИ в 1,15 раза;

для производителей минеральных удобрений из калия — увеличение НДПИ в 2,3 раза, из фосфора — в 2 раза;

для производителей азотных удобрений предлагается ввести акциз на приобретение газа для производства аммиака (1200 руб./1000 куб. м).

Из дополнительных 2,6 трлн рублей, которые бюджетная система получит в 2025 году, повышение налога на прибыль организаций обеспечит больше половины — около 1,6 трлн рублей. До 2030 года эта мера может принести порядка 11,1 трлн рублей. Дополнительные поступления перераспределят на инвестиции в технологические и инфраструктурные проекты.

Корректировка режима упрощенной системы налогообложения

Также предлагается скорректировать режим упрощенной системы налогообложения (УСН).

— Для дальнейшего развития малого бизнеса предлагается поэтапное увеличение порога для применения УСН. Такой подход позволит малому бизнесу плавно встраиваться в общую систему налогообложения, масштабируя свои предприятия, и при этом направлен на пресечение схем дробления бизнеса, — говорится в материалах Минфина.

Порог УСН предлагается повысить по доходам до 450 млн рублей и основным средствам до 200 млн рублей с одновременным введением обязанности по уплате НДС для налогоплательщиков с доходами более 60 млн рублей.

Бизнесу будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на его выбор: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-ный НДС без права на вычеты при выручке 60—250 млн рублей и 7% при выручке 250—450 млн рублей.

Целью введения НДС для части предпринимателей, работающих на УСН, Минфин называет «выравнивание условий хозяйствования между разными экономическими субъектами, чтобы неуплата косвенных налогов в торговле не являлась конкурентным преимуществом бизнеса».

Это принесет федеральному бюджету примерно 473 млрд рублей, региональным — 258 млрд рублей. Потери региональных бюджетов по налогу на прибыль составят 324 млрд рублей, по налогу на имущество организаций — 58 млрд рублей. Совокупно эта мера до 2030 года принесет порядка 2,5 трлн рублей.

Прогрессивная шкала НДФЛ коснется 2,5 млн человек и принесет 3,1 трлн рублей до 2030 года

Другое главное изменение — введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Напомним, сейчас помимо основной ставки в 13% действует налог на доходы физических лиц в размере 15%, который применяется к доходам, превышающим 5 млн рублей.

Сейчас Минфин предлагает ввести пятиступенчатую шкалу:

для доходов до 2,4 млн рублей в год (до 200 тысяч в месяц) НДФЛ останется на уровне 13%;

от 2,4 млн до 5 млн рублей — 15%;

от 5 млн до 20 млн рублей — 18%;

от 20 млн до 50 млн рублей — 20%;

свыше 50 млн рублей — 22%.

Изменения коснутся только 3,2% трудоспособного населения страны — около 2,5 млн человек из 64 млн работающего населения.

— Порог месячного дохода предусмотрен в размере 200 тыс. рублей в месяц, что в 3 раза превышает среднюю зарплату в стране (и что даже выше, чем средняя зарплата в Москве, где самые высокие зарплаты). Такой высокий порог с запасом учитывает доход не только отдельного человека, но и принимает во внимание его расходы на семью. Для работников с доходом ниже 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%, — говорится в материалах Минфина.

Повышенная ставка налога будет выплачиваться с превышения над минимальным уровнем. Например, если человек зарабатывает 250 тысяч, то он будет платить новый НДФЛ с 50 тысяч. Выплаты составят тысячу рублей в месяц или 12 тысяч в год (дополнительные 2% от 50 тысяч).

Как и обещали ранее, поправки не коснутся участников СВО и не затронут самозанятых — налоговый режим для них останется неизменным до 2028 года. По данным Минфина, введение дифференцированных ставок по НДС принесет в 2025 году дополнительные 533 млрд рублей, до 2030 года — порядка 3,1 трлн рублей.

Кешбэк для малоимущих

Что касается малообеспеченных семей, то родители с двумя и более детьми смогут получить возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%. Главное условие — среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума.

— У семьи из четырех человек, где двое детей, общий доход в год должен быть не более 1,3 млн рублей. Исходя из прожиточного минимума 2025 года — налоговая выплата может быть предоставлена родителям с месячным доходом до 53 тыс. рублей, если оба работают. И не более 106 тыс. рублей — если работает только один, — говорится в материал Минфина.

Таким образом, вычет составит 320 тысяч рублей. Предоставляться он будет в виде пособия из средств федерального бюджета.



Дарья Пинегина