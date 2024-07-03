В Казани с 8 июля 10 автобусных маршрутов претерпят изменения в схеме движения

Фото: Динар Фатыхов

Власти Казани решили изменить схему движения 10 автобусных маршрутов общественного транспорта. Изменения вступят в силу с 8 июля.

Изменения коснутся маршрутов: №2, 30, 40, 62, 63, 68, 71, 72, 77, 47. Полностью уберут маршруты №25 и 49.

Председатель городского Комитета по транспорту Алексей Сидоров пояснил, что транспортная отрасль в настоящее время испытывает серьезные трудности. По его словам, многие автобусы слишком давно ходят по маршрутам и уже требуют обновления.

— Мы до сих пор эксплуатируем автобусы 2012—13 годов выпуска, — подчеркнул он. — Это все является следствием корневой проблемы — недофинансирование транспорта.

Он отметил, что принимаемые меры являются частью антикризисной программы, направленной на поддержку отрасли, которая в последние годы сталкивалась с финансовыми проблемами.



Напомним, что до конца 2024 года столица Татарстана получит 157 новых автобусов на газу.