В Госдуме предложили выплачивать молодым учителям подъемные в размере до 150 тысяч рублей
В Госдуме предложили выплачивать молодым учителям подъемные в размере до 150 тыс. рублей. Инициатором выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.
Она также добавила, что перед государством стоит задача восполнить дефицит квалифицированных педагогических кадров в системе образования.
Стоит напомнить, что в конце прошлого года в Татарстане учредили положение нового гранта для молодых педагогов — «Наш новый учитель». После отбора на денежные выплаты могут претендовать учителя возрастом до 35 лет.
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