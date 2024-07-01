Преподаватель Казанского радиомеханического колледжа получила медаль «За заслуги в образовании»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня преподаватель Казанского радиомеханического колледжа Гузель Закирова была удостоена медали «За заслуги в образовании» от главы Минобрнауки Татарстана. Об этом сообщил директор КРМК Камиль Мухаметов во время церемонии вручения дипломов выпускникам.

Награду вручили во время совещания министра с руководителями учреждений среднего профессионального образования (СПО), посвященного вопросам качества образования.

Напомним, на днях в Санкт-Петербурге президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо получил диплом почетного доктора НИУ «Высшая школа экономики».

Также в начале июня Путин вручил Госпремию народному артисту Татарстана Ильдару Абдразакову за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства.