Президент Конго получил звание почетного доктора НИУ ВШЭ

В Санкт-Петербурге президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо получил диплом почетного доктора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Пресс-служба вуза сообщила, что награда присуждена за вклад в развитие гуманитарных инициатив и в знак уважения и дружбы.

Во время ученого совета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, на котором обсуждали сотрудничество России и Конго в сфере образования, выступил сам Дени Сассу-Нгессо. Он отметил, что образовательные программы и возможности для повышения квалификации, а также программы мобильности и стажировки погружают студентов в профессиональную среду, передавая им как теоретические, так и практические знания. Это помогает студентам стать значимыми экспертами в различных странах. Также он высоко оценил культурное сотрудничество и поддержку иностранных студентов, включая тех, кто приезжает из Африки.

Директор НИУ ВШЭ Анна Тышецкая отметила, что для университета важно выстраивать системное взаимодействие с африканскими государствами в образовательной сфере.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в московский вуз сообщил, что правительство республики и «Высшая школа экономики» подписали соглашение о сотрудничестве.