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Экономика

В Татарстане пройдет XXX Открытый республиканский фестиваль КВН

13:49, 01.07.2024
В Татарстане пройдет XXX Открытый республиканский фестиваль КВН
Фото: Максим Платонов

В ноябре 2024 года в Татарстане пройдет XXX Открытый республиканский фестиваль КВН. В мероприятии примут участие команды Международного союза Клуба веселых и находчивых, пишет пресс-служба Минмолодежи РТ.

На организацию фестиваля из бюджета республики выделят более шести миллионов рублей. Как сообщается, проведение фестиваля приурочено к 30-летию молодежного движения Клуба веселых и находчивых Татарстана.

Ранее стало известно, что Татарстан в шестой раз стал победителем конкурса «Регион добрых дел» и получит более шести миллионов рублей на развитие волонтерства.

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