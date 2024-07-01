В Татарстане пройдет XXX Открытый республиканский фестиваль КВН
В ноябре 2024 года в Татарстане пройдет XXX Открытый республиканский фестиваль КВН. В мероприятии примут участие команды Международного союза Клуба веселых и находчивых, пишет пресс-служба Минмолодежи РТ.
На организацию фестиваля из бюджета республики выделят более шести миллионов рублей. Как сообщается, проведение фестиваля приурочено к 30-летию молодежного движения Клуба веселых и находчивых Татарстана.
Ранее стало известно, что Татарстан в шестой раз стал победителем конкурса «Регион добрых дел» и получит более шести миллионов рублей на развитие волонтерства.
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