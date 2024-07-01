В Татарстане пройдет XXX Открытый республиканский фестиваль КВН

Фото: Максим Платонов

В ноябре 2024 года в Татарстане пройдет XXX Открытый республиканский фестиваль КВН. В мероприятии примут участие команды Международного союза Клуба веселых и находчивых, пишет пресс-служба Минмолодежи РТ.

На организацию фестиваля из бюджета республики выделят более шести миллионов рублей. Как сообщается, проведение фестиваля приурочено к 30-летию молодежного движения Клуба веселых и находчивых Татарстана.

Ранее стало известно, что Татарстан в шестой раз стал победителем конкурса «Регион добрых дел» и получит более шести миллионов рублей на развитие волонтерства.