Татарстан в шестой раз получит более 6 млн рублей на развитие волонтерства
Росмолодежь подвела итоги конкурса «Регион добрых дел». Татарстан уже шестой год подряд становится победителем этого конкурса, передает пресс-служба Минмолодежи. В этом году регион получит более 6 млн рублей на развитие добровольческого движения.
Министр по делам молодежи Ринат Садыков отметил, что в Татарстане насчитывается более 182 тыс. волонтеров, работают 22 «Добро.центра» и 12 волонтерских направлений.
— Мы гордимся, что деятельность добровольчества в Татарстане — одна из лучших в стране. Результаты федерального конкурса этому подтверждение. Благодаря этой победе мы сможем привлечь в республику дополнительное финансирование и задействовать в это направление еще больше волонтеров, — отметил Садыков.
Средства будут направлены в 2025 году на усиление регионального проекта по развитию добровольчества в составе государственной программы развития молодежной политики в Республике Татарстан.
Напомним, Садыков согласился встретиться с журналистом «Реального времени» и рассказать о планах, идеях, их авторах и готовности к запуску проектов в ДК химиков, который был отдан Минмолодежи республики.
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