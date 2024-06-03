Блогер Елена Блиновская подала заявление о банкротстве

Фото: Динар Фатыхов

Елена Блиновская обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ее банкротом, сообщил ТАСС.

Это произошло после того, как ее обвинили в неуплате налогов на сумму более 900 млн рублей, а также в неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества на сумму свыше 700 млн рублей.

Напомним, что Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019—2021 годы. Суд отправил ее в СИЗО, после чего под домашний арест, а позже снял арест с квартиры в пользу погашения долгов.

Всего по ее делу арестовали 21 объект недвижимости, все счета блогера и четыре элитных автомобиля.