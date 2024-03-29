Верховный суд РТ отменил решение об освобождении онкобольного экс-министра Садретдинова

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Сегодня Верховный суд Татарстана дал задний ход освобождению от наказания за подстрекательство к убийству экс-главы Буинского района и экс-министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. В феврале казанский суд отпустил его из-под стражи как страдающего тяжелым заболеванием, однако перед удалением в совещательную комнату забыл предоставить слово прокурору. В результате решение о вольной в апелляции отменили, передает из суда журналист «Реального времени».

Сам Садретдинов в сегодняшнем заседании не участвовал. В данный момент он находится в больнице, уточнил его адвокат Равиль Туктаров. Ходатайство об освобождении будет рассмотрено Вахитовским судом повторно.

Напомним, апелляционное представление прокурора было подано на следующий день после того, как Садретдинов получил вольную. Основанием для такого решения Вахитовского суда Казани стали заключение медиков ФСИН и результат комиссионной экспертизы о состоянии здоровья осужденного. Оба документа подтвердили: один из диагнозов отставного ВИП-чиновника включен в утвержденный правительством РФ Перечень заболеваний, препятствующий отбыванию наказания в местах лишения свободы. На момент освобождения осужденный проходил восьмой курс химиотерапии в отделении онкогематологии РКБ.

В феврале 2022-го Приволжский суд Казани приговорил Агляма Садретдинова к 8 годам колонии строгого режима, посчитав доказанным подстрекательство к резонансному убийству 19-летней давности. В ночь на 3 июля 2003-го во дворе собственного дома был застрелен экс-председатель буинского комитета по защите прав потребителей, помощник депутата Госдумы РФ Рашит Садыков, неоднократно сообщавший о нарушениях в Буинском районе в федеральные и республиканские органы власти. В процессе было установлено: обращения активиста и сотрудничавших с ним депутатов в начале 2000-х касались действий и главы района Агляма Садретдинова, и бизнесмена Маскуда Назмиева (в 2010-м получил 4 года «строгача» за пособничество и подстрекательство к убийству Садыкова, — прим. ред.), но не ограничивались лишь этими двумя персонами.

При вынесении того приговора суд посчитал нужным оправдать Садретдинова по всем эпизодам предполагаемых взяток, однако с этими выводами в августе 2022-го не согласился Верховный суд Татарстана. В итоге, отбывая наказание по делу об убийстве, бывший ВИП-чиновник вновь предстал перед судом по обвинению в коррупции. Процесс по этому делу пока не завершен.

Вину по всем вышеупомянутым эпизодам Аглям Садретдинов не признавал и не признает, заявляя о «фантастических выдумках» силовиков. Под стражей он находился почти четыре года — с 17 июля 2020-го.