«ЮВТ Аэро» хочет получить первые Ту-214 в октябре 2025 года — техобслуживание осуществит организация из Казани

Авиакомпания «ЮВТ Аэро», осуществляющая регулярные пассажирские перевозки из Татарстана, планирует получить первые самолеты Ту-214 в октябре 2025 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор авиакомпании Петр Трубаев.



По его словам, еще два самолета поступят в парк авиакомпании в октябре 2026 года. Их будут использовать на маршрутах, в том числе в ОАЭ и на Дальнем Востоке. Самолет Ту-214 способен преодолевать расстояние до 7,5 тыс. км.

Также гендиректор рассказал о подготовке к получению новых самолетов: уже переучили шесть пилотов, а техническое обслуживание воздушных судов на первом этапе будет обеспечивать организация из Казани. Кроме того, ведется работа по подготовке инфраструктуры для обслуживания самолетов — строится ангар на территории аэропорта Казани и закупается необходимое оборудование.

«ЮВТ Аэро» осуществляет регулярные пассажирские авиаперевозки из Татарстана. Базовыми аэропортами являются международный аэропорт Казань и аэропорт Бугульма.



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Маргарита Головатенко