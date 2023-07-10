Самолет Ту-214 полностью доработают к концу 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самолет Ту-214 доработают до конца 2024 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии выставки «Иннопром».



— До конца следующего года будет полностью доработан Ту-214, один из самых надежных типов воздушных судов. В его конструкции не останется иностранных материалов и изделий, — приводит его слова «РИА Новости».

Мишустин напомнил, что с 2027 года целевой объем производства Ту-214 должен составить 20 машин в год — такой договоренности достигли в прошлом месяце в ходе посещения казанского авиастроительного завода.

В конце июля Михаил Мишустин во время посещения предприятия одобрил программу модернизации второй очереди общей стоимостью 83,6 млрд рублей, которая даст возможность выйти на новые темпы сборки машин. Половину этой суммы — 41,8 млрд рублей — правительство страны решило выделить из Фонда национального благосостояния. К 2032 году казанцы могут построить 156 лайнеров — по крайней мере, такой прогноз представила команда ПАО «Туполев». Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко