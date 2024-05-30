Новости экономики

18:53 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Правительство одобрило законопроект об изменениях в налоговой системе

18:28, 30.05.2024
Правительство одобрило законопроект об изменениях в налоговой системе
Фото: Максим Платонов

Правительство России на заседании одобрило подготовленный Минфином пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы.

Новые правила начнут работать с 1 января 2025 года и принесут бюджету порядка 2,6 трлн рублей.

Пакет законопроектов с изменениями закона о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Минфин внес 28 мая. Подробнее об изменениях — в материале «Реального времени».

Рената Валеева
Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть705.3
  • Нижнекамскнефтехим96.5
  • Казаньоргсинтез102.2
  • КАМАЗ163.4
  • Нижнекамскшина70.55
  • Таттелеком0.907