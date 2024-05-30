Правительство одобрило законопроект об изменениях в налоговой системе
Правительство России на заседании одобрило подготовленный Минфином пакет законопроектов по совершенствованию налоговой системы.
Новые правила начнут работать с 1 января 2025 года и принесут бюджету порядка 2,6 трлн рублей.
Пакет законопроектов с изменениями закона о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы Минфин внес 28 мая. Подробнее об изменениях — в материале «Реального времени».