Мэр Казани призвал жителей требовать от управляющих компаний решить проблему тополиного пуха
Мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание на жалобы горожан на тополиный пух.
— Мы уже несколько лет не высаживаем тополя, даже больше 10 лет, чтобы они не «пушили». Почему в этом году пуха побольше? — задался вопросом глава исполкома на еженедельном совещании мэрии.
Куляжев заверил, что тополя вдоль дорог почти везде заменили либо постригли в зимний период. Однако старые тополя во дворах не обрезают должным образом из-за нехватки средств у управляющих компаний и жителей. В итоге пух со дворов разносится ветром по всему городу.
Метшин подчеркнул, что это вопросы пожарной безопасности.
— Я прошу глав администраций довести до управляющих компаний, чтобы они проводили работу с жителями. Там, где жители активны, у нас таких вопросов нет. Пусть на общих собраниях принимают решения и нанимают соответствующую технику. Они хозяева этих жилых домов, и поэтому они вправе, — сообщил Метшин.
Напомним, за два месяца в Татарстане 400 тысяч жителей республики приняли участие более чем в 15 тысячах экологических акций. Это и уборка территорий, и поиск несанкционированных свалок, и вывоз отходов на полигоны, и высадка деревьев, и многое другое.
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