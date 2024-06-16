Стало известно расписание пятого дня спортивных Игр стран БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Завтра, 17 июня, в рамках Спортивных игр стран БРИКС пройдут соревнования по баскетбольному двоеборью, вольной борьбе, прыжкам в воду и теннису.



Во Дворце единоборств «Ак Барс» состоятся предварительные поединки по вольной борьбе среди мужчин в десяти весовых категориях. С 18 часов стартует 1/2 финала.

В «Баскет-холле» пройдет групповой этап по баскетбольному двоеборью. На площадке сойдутся команды Беларуси и Колумбии, России и Беларуси, Кубы и Республики Сербской, Армении и Абхазии, Кубы и ОАЭ, Бразилии и Узбекистана.

Спортсмены будут соревноваться в прыжках в воду во Дворце водных видов спорта. Предварительные соревнования среди женщин начнутся с 10 утра на трехметровом трамплине, а с 12 часов стартуют зачеты по прыжкам с десятиметровой вышки среди мужчин. Финалы начнутся в 16 часов, а в 19 часов зрители смогут увидеть синхронные прыжки с десятиметровой вышки в смешанном составе.

Россию представят чемпион Европы Никита Шлейхер и призер Олимпийских игр Александр Бондарь, чемпионка Европы Юлия Тимошинина и Виктория Казанцева. Также свое мастерство покажут прыгуньи с трехметрового трамплина — победительница чемпионата Европы Ульяна Клюева, спортсмены из Бразилии, Венесуэлы, Узбекистана и других стран.



Также в Академии тенниса с 10 утра начнутся состязания по теннису среди женщин и мужчин (матчи 1/4 финала).

Напомним, Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаются друг с другом более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.



Напомним, по промежуточным результатам сборная России занимает 1-е место в медальном зачете.