В Казани 16 июня на Кремлевской набережной пройдет «Курбан-фест»

Фото: Галия Шакирова

В Казани 16 июня состоится семейный фестиваль «Курбан-фест», посвященный празднику Курбан-байрам. Мероприятие пройдет на Кремлевской набережной возле Национальной библиотеки Татарстана и будет разделено на две части: с 17:00 до 21:00.

— Для гостей фестиваля подготовлена разнообразная программа, включающая в себя культурные и спортивные мероприятия, а также ярмарку. В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы и соревнования, — передает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, что праздничные мероприятия в честь Курбан-байрама начнутся в мечетях Казани с чтения утренней проповеди. В этот день будет организована специальная подача общественного транспорта — с 02:00.