Афиша на выходные: Семык, «Особенности национальной уборки» и цветочный фестиваль
Куда сходить в Казани (и не только) 15—16 июня
15—16 июня казанцев ожидает масса мероприятий — от показа спектаклей и республиканского праздника марийской культуры до орнитологической экскурсии, «Курбан-феста» и мастер-класса по катанию на самокатах. Главные события выходных — в материале «Реального времени».
Культурная программа
Показы эскизов спектаклей для детей, созданных в рамках XI театральной лаборатории «Город Арт-подготовка»
15 и 16 июня, творческая лаборатория «Угол», театральная площадка MOÑ, стрит-плаза экстрим-парка «Урам», 8+ и старше.
В этом году покажут четыре постановки для взрослых и детей. Расписание показов представлено ниже.
Иммерсивный спектакль «Легкий человек»
15 июня, Казанский ТЮЗ, 12+
Спектакль основан на воспоминаниях о казанском периоде жизни Горького. Вместе с Алексеем Максимовичем и его соседом и товарищем Сашкой зрители прогуляются от Казанского театрального училища по историческому центру Казани, заглянут в большое сердце «легкого человека» и посетят музей Максима Горького и Федора Шаляпина.
Национальные праздники
Республиканский праздник марийской культуры Семык
15 июня, село Большая Шия Мамадышского района Татарстана, 0+
В рамках праздника пройдут национальные игры и мастер-классы, а также выступления более 20 марийских народных творческих объединений и звезд эстрады. Начало в 10.00.
Сабантуй
15 июня, майдан парка «Прибрежный» и ипподром Набережных Челнов, 0+
Главные празднования пройдут на майдане. Программа здесь стартует в 10.00, закончится она концертом народного артиста Татарстана певца Салавата и салютом.
«Курбан-фест»
16 июня, Кремлевская набережная в районе Национальной библиотеки, 0+
Мероприятие пройдет с 17.00 до 21.00. Будут задействованы две сцены: взрослая и детская. Для зрителей будут доступны фуд-корт, ярмарка и различные конкурсы, а первой тысяче гостей достанется бесплатный чак-чак.
Мероприятия на свежем воздухе
Фестиваль GreenMarket
15 июня, парк «Черное озеро», 6+
Цветочный фестиваль, где можно найти растения от участников сообщества и все необходимое для выращивания. Также пройдет обмен растениями, ярмарка, лекции, будет организована фотозона.
Экологическая акция «Особенности национальной уборки»
15 июня, пляж «Нижнее заречье», 0+
Субботник пройдет в формате Сабантуя — с выступлениями артистов, мастер-классами и полевой кухней. Начало в 10.00.
Орнитологическая экскурсия
16 июня, Горкинско-Ометьевский лес, 0+
Вместе с аспирантом кафедры биоэкологии КФУ Татьяной Суриной мы познакомимся с лесными птицами, пройдем по тайным орнитологическим тропам студентов-биологов и попробуем научиться отличать пение зяблика от пеночки-веснички. Начало в 9.00.
Кружок хора
16 июня, кроссфит-площадка озера Кабан (находится рядом с «Планетой фитнес» на Хади Такташа, 24), 6+
На репетиции участники разучат и под аккомпанемент музыкантов исполнят мешап из поп-песен на татарском языке.
Мастер-класс по катанию на самокатах
16 июня, парк Урицкого, 6+
Участник чемпионата России по трюковому самокату Камиль Садыков расскажет о технике безопасности, научит делать новые прыжки и покажет несколько трюков. Начало в 14.00. При себе нужно иметь защиту.
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