Афиша на выходные: Семык, «Особенности национальной уборки» и цветочный фестиваль

Куда сходить в Казани (и не только) 15—16 июня

Фото: Максим Платонов

15—16 июня казанцев ожидает масса мероприятий — от показа спектаклей и республиканского праздника марийской культуры до орнитологической экскурсии, «Курбан-феста» и мастер-класса по катанию на самокатах. Главные события выходных — в материале «Реального времени».

Культурная программа

Показы эскизов спектаклей для детей, созданных в рамках XI театральной лаборатории «Город Арт-подготовка»

15 и 16 июня, творческая лаборатория «Угол», театральная площадка MOÑ, стрит-плаза экстрим-парка «Урам», 8+ и старше.

В этом году покажут четыре постановки для взрослых и детей. Расписание показов представлено ниже.



Иммерсивный спектакль «Легкий человек»

15 июня, Казанский ТЮЗ, 12+

Спектакль основан на воспоминаниях о казанском периоде жизни Горького. Вместе с Алексеем Максимовичем и его соседом и товарищем Сашкой зрители прогуляются от Казанского театрального училища по историческому центру Казани, заглянут в большое сердце «легкого человека» и посетят музей Максима Горького и Федора Шаляпина.



Национальные праздники

Республиканский праздник марийской культуры Семык

15 июня, село Большая Шия Мамадышского района Татарстана, 0+

В рамках праздника пройдут национальные игры и мастер-классы, а также выступления более 20 марийских народных творческих объединений и звезд эстрады. Начало в 10.00.

Сабантуй

15 июня, майдан парка «Прибрежный» и ипподром Набережных Челнов, 0+

Главные празднования пройдут на майдане. Программа здесь стартует в 10.00, закончится она концертом народного артиста Татарстана певца Салавата и салютом.

«Курбан-фест»

16 июня, Кремлевская набережная в районе Национальной библиотеки, 0+

Мероприятие пройдет с 17.00 до 21.00. Будут задействованы две сцены: взрослая и детская. Для зрителей будут доступны фуд-корт, ярмарка и различные конкурсы, а первой тысяче гостей достанется бесплатный чак-чак.

Мероприятия на свежем воздухе

Фестиваль GreenMarket

15 июня, парк «Черное озеро», 6+

Цветочный фестиваль, где можно найти растения от участников сообщества и все необходимое для выращивания. Также пройдет обмен растениями, ярмарка, лекции, будет организована фотозона.

Экологическая акция «Особенности национальной уборки»

15 июня, пляж «Нижнее заречье», 0+

Субботник пройдет в формате Сабантуя — с выступлениями артистов, мастер-классами и полевой кухней. Начало в 10.00.

Орнитологическая экскурсия

16 июня, Горкинско-Ометьевский лес, 0+

Вместе с аспирантом кафедры биоэкологии КФУ Татьяной Суриной мы познакомимся с лесными птицами, пройдем по тайным орнитологическим тропам студентов-биологов и попробуем научиться отличать пение зяблика от пеночки-веснички. Начало в 9.00.

Кружок хора

16 июня, кроссфит-площадка озера Кабан (находится рядом с «Планетой фитнес» на Хади Такташа, 24), 6+

На репетиции участники разучат и под аккомпанемент музыкантов исполнят мешап из поп-песен на татарском языке.

Мастер-класс по катанию на самокатах

16 июня, парк Урицкого, 6+

Участник чемпионата России по трюковому самокату Камиль Садыков расскажет о технике безопасности, научит делать новые прыжки и покажет несколько трюков. Начало в 14.00. При себе нужно иметь защиту.