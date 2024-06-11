В Казани пустят дополнительные автобусы в день празднования Курбан-байрама

Фото: Максим Платонов

В Казани в день проведения праздника Курбан-байрам с раннего утра начнет курсировать общественный транспорт, чтобы горожане могли добраться до мечети к чтению утренней проповеди, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Для доставки горожан до мечети будет организована специальная подача общественного транспорта: с 2.00 начнут курсировать автобусы по маршрутам №6, №10, №15, №30 и троллейбусному №2.

Стоит подчеркнуть, что в Казани и других крупных городах Татарстана определены места, где будет совершаться жертвоприношение в дни Курбан-байрама. Этот мусульманский праздник ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа, и в этом году эта дата выпадает на 16 июня 2024 года, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана.

Разиль Самигуллин