Нефтехимия, вертолетостроение, автомобилестроение: стали известны детали соглашения между Татарстаном и Республикой Сербской
Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Республики Сербской Милорад Додик 7 июня 2024 года на ПМЭФ подписали протокол о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Документ опубликован на сайте правовой информации, узнало «Реальное время».
В рамках подписанного протокола республики планируют сотрудничать в следующих направлениях:
- развитие эффективных форм совместной производственной, инвестиционной и коммерческой деятельности;
- создание условий для предпринимательской деятельности в области химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и продовольствия, строительства транспортной инфраструктуры, жилых, промышленных и технических объектов;
- укрепление связей научных организаций;
- сближение культур народов;
- поддержка партнерских отношений между молодежными организациями.
Стороны намерены создавать условия для функционирования совместных предприятий, проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, обмениваться делегациями.
Среди перспективных направлений взаимодействия — нефтехимия, вертолетостроение, автомобилестроение и производство компонентов для них, энергосберегающие технологии и сельское хозяйство.
Напомним, 7 июня 2024 года на ПМЭФ Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
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