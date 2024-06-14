Нефтехимия, вертолетостроение, автомобилестроение: стали известны детали соглашения между Татарстаном и Республикой Сербской

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Республики Сербской Милорад Додик 7 июня 2024 года на ПМЭФ подписали протокол о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Документ опубликован на сайте правовой информации, узнало «Реальное время».



В рамках подписанного протокола республики планируют сотрудничать в следующих направлениях:

развитие эффективных форм совместной производственной, инвестиционной и коммерческой деятельности;

создание условий для предпринимательской деятельности в области химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и продовольствия, строительства транспортной инфраструктуры, жилых, промышленных и технических объектов;

укрепление связей научных организаций;

сближение культур народов;

поддержка партнерских отношений между молодежными организациями.

Стороны намерены создавать условия для функционирования совместных предприятий, проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, обмениваться делегациями.

Среди перспективных направлений взаимодействия — нефтехимия, вертолетостроение, автомобилестроение и производство компонентов для них, энергосберегающие технологии и сельское хозяйство.

Напомним, 7 июня 2024 года на ПМЭФ Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

