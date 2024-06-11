В Татарстане обнаружены два «черных кредитора»

Фото: Максим Платонов

В первом квартале 2024 года Банк России выявил в Татарстане три организации с признаками нелегальной деятельности, об этом «Реальному времени» сообщили в Нацбанке республики. Среди них оказались две компании, которые занимались незаконной выдачей займов под залог имущества, и одна организация, имеющая признаки финансовой пирамиды.



Нелегальные кредиторы действовали под видом комиссионного магазина, предоставляя услуги ломбарда без специального разрешения. Это означает, что они не соблюдали законодательные требования к ломбардной деятельности, что может повлечь за собой серьезные последствия для клиентов. В частности, клиенты таких организаций могут столкнуться с завышенными процентами и потерей заложенного имущества.

Ломбарды, работающие в соответствии с законодательством, выдают средства под проценты, не превышающие установленные значения. Имущество, которое становится предметом залога, страхуется. Нелегальные же кредиторы могут использовать незаконные методы возврата долга.



Напомним, ежедневно жители Татарстана перечисляют мошенникам в среднем по 10—15 млн рублей. За пять месяцев размер похищенных таким образом и украденных с банковских карт средств составил 2 млрд рублей.

Рената Валеева