Средний чек на свадебные кольца в Казани вырос на 34%

Фото: Дмитрий Резнов

Аналитический центр SOKOLOV рассказал «Реальному времени», что в первом квартале 2024 года наблюдается стабильный рост интереса к обручальным кольцам.

В Казани средний чек на помолвочные кольца составил 14 752 рубля (+12%), а на обручальные кольца — 15 792 рубля (+34% год к году).

При этом самая быстрорастущая динамика продаж обручальных колец была выявлена в Краснодаре (82%) и Уфе (45%).

Интересно, что казанцы при покупке помолвочных колец стали чаще отдавать предпочтение комбинированному золоту: в 2023 году на него пришлось 12% от всех покупок, тогда как в 2024 году — уже 22%. А вот среди обручальных колец сохраняется тренд на украшения из красного золота (33% от всех изделий). Также напомним, что лишь 37% казанцев регулярно носят обручальное кольцо.

Ранее «Реальное время» рассказало, что Казань замыкает тройку самых дорогих городов для организации свадьбы в этом году. Будущие супруги отдадут в среднем 131 292 рубля на торжество.