Только 37% казанцев регулярно носят обручальное кольцо

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Аналитический центр ювелирного бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research провели исследование и узнали, сколько жителей Казани, состоящих в браке, не носят обручальное кольцо и по каким причинам так поступают.

Так, только 37% казанцев регулярно носят обручальное кольцо, еще 26% надевают его крайне редко.

А каждый четвертый признался, что чаще всего кольцо носит, но все же далеко не всегда. И 13% заявили, что вообще принципиально его не надевают.

Интересно, что большая часть казанцев указывает, что не носит обручальное кольцо, потому что в принципе не носит любые кольца (38%).

Каждый четвертый (17%) указал, что не носит украшение, потому что оно стало мало или велико. Еще 11% уверены, что его и вовсе необязательно надевать. 9% заявили, что кольцо просто перестало нравиться. И еще 5% придерживаются мнения, что посторонние люди не должны ничего знать о семейном положении. По 3% опрошенных признались, что просто боятся потерять кольцо или же украшение слишком дорогое, чтобы носить его каждый день.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большинство считают, что носить или не носить обручальное кольцо — это личный выбор каждого человека (52%).

Но при этом для 40% казанцев важно, чтобы их партнер носил обручальное кольцо. Еще треть отметили, что выбор всегда остается за супругом или супругой, но им приятно, когда партнер поступает именно так.

Тем не менее больше 30% казанцев признались, что отсутствие кольца у мужа или жены может стать причиной ссоры, среди них 87% опасаются, что партнер может им изменять.

Только 11% открыто признаются, что их очень обидит, если партнер не будет носить обручальное кольцо.



Среди аргументов в пользу ношения обручального кольца больше половины ответили, что это дань уважения своей второй половинке (55%). Еще 21% считают, что это традиция, которую необходимо соблюдать. А 16% опрошенных таким образом дают понять окружающим, что находятся в браке. Только 8% респондентов заявили, что кольцо символизирует любовь супругов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для почти 20% казанцев отсутствие обручального кольца — сигнал о том, что у человека могут быть любовные связи «на стороне».

Каждый десятый считает, что такие люди не чтут многовековые традиции. Еще 12% указывают, что, по их мнению, это говорит лишь о том, что у человека очень современные взгляды на жизнь.

Больше половины (52%) казанцев при знакомстве с человеком обращают внимание на наличие кольца на пальце, но только если испытывают интерес или симпатию к новому знакомому.

Около четверти опрошенных напрямую спрашивают у понравившегося человека, состоит ли он или она в браке, еще 15% стараются узнать эту информацию у общих знакомых, а 10% изучают соцсети.

На вопрос, согласились ли вы бы на свидание с человеком, который состоит в браке, большинство жителей Казани ответили, что для них это неприемлемо (49%).

Более трети (35%) отметили, что пойдут на встречу, только если испытывают сильную симпатию. А 20% заявили, что согласились бы — для них неважно, находится ли человек в браке или нет.

Казань заняла 6-е место в рейтинге самых дорогих городов России для празднования свадьбы. Согласно подсчетам, в столице Татарстана на свадьбу придется потратить в среднем 71,9 тысячи рублей. Из них 54 725 рублей молодоженам понадобится на организацию торжества. Помолвочное кольцо обойдется в среднем в 7 452 рубля, а обручальное — в 9 729 рублей.



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Илина Хакимова