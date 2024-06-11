Казань заняла третье место по стоимости проведения свадеб в России

Фото: Максим Платонов

Специалисты компании SOKOLOV и YouDo.com сообщили «Реальному времени», что самым дорогим городом для проведения свадеб оказался Санкт-Петербург. В среднем женихам и невестам придется потратить на торжество 141 273 рубля. На втором месте оказалась Москва со средней стоимостью свадьбы около 141 070 рублей.

Третье место заняла Казань со средней стоимостью торжества в 131 292 рубля.

Дешевле всего устроить свадьбу в Уфе и Челябинске. По информации аналитиков, женихи и невесты в среднем потратят на торжество в этих городах 83 144 рубля и 80 619 рублей соответственно.

Специалисты также отметили рост спроса на свадебные услуги — он составил 27%. Особенно заметен рост весной — тогда запросов на организацию свадеб стало больше на 37%. На втором месте по росту спроса оказались ведущие, тамада и аниматоры на торжество (31%), на третьей строчке расположились свадебные фотографы (29%), а на четвертом — свадебные визажисты (27%). В список вошли также повара и бармены, а также свадебные декораторы.

Напомним, что депутаты предложили создать выплаты для супружеских пар, которые находятся в браке более 20 лет. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал число в 20 тысяч рублей хорошей суммой для такого срока в браке.