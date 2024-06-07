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В Играх стран БРИКС примут участие гимнасты из 15 стран

11:20, 07.06.2024
В Играх стран БРИКС примут участие гимнасты из 15 стран
Фото: Динар Фатыхов

Стал известен список стран, которые примут участие в соревнованиях по спортивной гимнастике в рамках Игр БРИКС.

В турнире выступят спортсмены из 15 стран: России, Малайзии, Белоруссии, Монголии, Республики Сербской, Сирии, Узбекистана, Таиланда, Турции, Туниса, Южной Осетии, Армении, Эфиопии, Индии и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба федерации спортивной гимнастики России, на предстоящих соревнованиях разыграют 12 комплектов наград.

Напомним, игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня 2024 года. Спортивная гимнастика в рамках турнира пройдет с 13 по 15 июня. Послом игр стали олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

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