В России фиксируется всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ

Фото: Динар Фатыхов

Рособрнадзор фиксирует всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Об этом ТАСС сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев. По его словам, злоумышленники продают фальшивые варианты заданий экзамена.

— Да, в этом году есть всплеск мошеннических атак, связанных с ЕГЭ. Вообще, мы наблюдаем в этом году очень много мошенников в том же Telegram. Создают аккаунты, звонят, просят деньги, собирают номера карточек, ПИН-коды и так далее, — подчеркнул он.

При этом утечки на самих экзаменах не фиксируются, заверил Музаев.

— Продают какой-то мусор или открытые варианты с сайта ФИПИ. Кто-то пытается заработать или испортить судьбу ребенка, навести панику в обществе, что утечки есть, чтобы ребята волновались. Не волнуйтесь и не верьте мошенникам, — добавил он.

Вчера Анзор Музаев также заявил, что порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусматривает досмотра участников перед экзаменом.

Елизавета Пуншева