Руководитель Рособрнадзора заявил, что досмотр участников перед ЕГЭ не предусмотрен

Фото: Максим Платонов

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не предусматривает досмотра участников перед экзаменом, сообщает ТАСС.

Анзор Музаев подчеркнул, что регламент проведения ЕГЭ не предполагает проведения досмотра. Он также отметил, что досмотр является серьезной юридической процедурой, которая требует соблюдения определенных правил.

Руководитель Рособрнадзора рассказал, что ведомство не получило ни одной жалобы на досмотры перед ЕГЭ. Также нет фактов, подтверждающих нарушения.

По словам Анзора Музаева, процедура прохода через рамки металлодетектора аналогична той, что действует в аэропортах. В случае если рамка «звенит», участник должен выложить предметы, которые могут вызвать сигнал.

Различные мнения относительно досмотра учеников перед ЕГЭ появились после излишне тщательного досмотра выпускников на пунктах сдачи экзамена в Яльчикском районе Чувашии и Воронеже.

Разиль Самигуллин