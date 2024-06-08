На ПМЭФ-2024 заключили более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Нв ПМЭФ в рамках мероприятия заключили более 980 различных соглашений на общую сумму 6,4 триллиона рублей, сообщает оргкомитет Петербургского международного экономического форума.

В мероприятиях форума приняли участие более 21 тысячи участников из 139 стран. Это свидетельствует о значимости и актуальности обсуждаемых вопросов для международного сообщества.

Вчера раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. В ходе встречи обсуждались перспективы расширения торгово-экономического, научно-технического, социального и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами. Также глава республики встретился с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук в рамках Петербургского международного экономического форума.

Разиль Самигуллин