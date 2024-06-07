Рустам Минниханов подписал соглашение о развитии настольного тенниса в Татарстане

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На полях ПМЭФ раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в подписании соглашения о развитии настольного тенниса. Документ подписали совместно с Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Федерация настольного тенниса России».

Сегодня в республике теннисом занимается 1801 спортсмен в 20 спортивных школах и Казанском училище олимпийского резерва. Для создания необходимых условий для развития навыков, а также для организации соревнований различного уровня прорабатывается вопрос строительства в республике 5 специализированных спортивных залов.

Новые центры планируют возвести в Агрызском, Апастовском, Бавлинском, Сабинском и Ютазинском районах. Как сообщается, федерация настольного тенниса России готова профинансировать строительство.

Напомним, что болельщики раскупили все билеты на финалы Игр БРИКС по настольному теннису и еще шести видам спорта.