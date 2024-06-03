Болельщики раскупили все билеты на финалы Игр БРИКС в семи видах спорта

Фото: Максим Платонов

Болельщики раскупили все билеты на финалы Игр БРИКС в семи видах спорта. За десять дней до старта турнира были распроданы все билеты на соревнования по бадминтону, боксу, настольному теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастике, сообщает РИА «Новости».

Игры стран БРИКС пройдут в Казани с 12 по 24 июня. В соревнованиях примут участие около пяти тысяч спортсменов из более чем 60 стран, которые разыграют 389 комплектов медалей.

Стоит подчеркнуть, что министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что на игры БРИКС к середине мая было продано более 20 тысяч билетов, что составило 20% от их общего числа. Он также добавил, что в реализацию пущены все билеты на посещение соревнований.

Разиль Самигуллин