Рустам Минниханов обсудил с министром энергетики Узбекистана ход реализации совместных проектов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым в рамках деловой встречи на полях Петербургского международного экономического форума.

На встрече обсуждался ход реализации промышленных проектов в Узбекистане, особенно на площадках в Бухаре и Навои. Минниханов отметил, что сотрудничеству регионов России и Узбекистана уделяется особое внимание на высшем уровне. Это подтверждается недавним советом регионов в Ташкенте с участием президентов Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

Стороны подвели первые итоги реализации проектов. Рустам Минниханов сообщил, что уже ведется работа по подготовке предложений по резидентам, чтобы к моменту завершения стройки были готовые компании. Он также подчеркнул необходимость создания конкурентных условий на площадках путем установления привлекательных тарифов для потенциальных инвесторов.

Накануне раис Татарстана провел ряд деловых переговоров — стороны обсудили новые производства и инфраструктурные проекты, контакты со странами, а также новые соглашения.